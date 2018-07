Wieder mehrere Einbrüche am Wochenende

In Hallein erbeueten Unbekannte in einer Firma eine Handkassa mit mehreren Hundert Euro Bargeld. In Straßwalchen drang eine Bande in einen Werkzeugcontainer ein und stahl diverse geräte. Schaden: Mehrere Tausend Euro. In beiden Fällen wurden zwar Spuren gesichert, die Täter sind aber flüchtig.