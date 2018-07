Ausgesperrt: Miese Abzocker in Tirol weiter aktiv!

Fünf weitere Mitarbeiter der Firma in Tirol aktiv

Die Innsbruckerin wusste offenbar sofort, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und alarmierte die Polizei. Eine Streife stellte den Mann schon wenig später zur Rede. „Der Verdächtige besitzt keine gewerberechtliche Genehmigung für solche Dienste in Österreich. Er gab zudem an, dass er im Auftrag einer deutschen Firma tätig sei. Und genau für dieses Unternehmen sind derzeit offensichtlich noch fünf weitere Mitarbeiter in Tirol im Einsatz“, heißt es von der Polizei. Der Deutsche wurde wegen des Verdachts des Sachwuchers und der Sachbeschädigung angezeigt.