Klonen gehört die Zukunft des steirischen Weins

Am Müller Thurgau sieht man es am besten: „Vor 20 Jahren noch machte diese Sorte zehn Prozent unseres Weinangebotes aus“, weiß Fachmann Leonhard Steinbauer von der Versuchsanlage Haidegg. „Heute ist er gerade einmal unter ,ferner liefen‘.“ Die Veränderung wird evident und orientiert sich vor allem am Huglin-Index: „Dieser besagt, welchen Wärmebedarf die einzelnen Rebsorten haben, und darauf können sich die Weinbauern dann auch einstellen.“ 3000 sind das übrigens aktuell, die auf 4800 steirischen Hektar Trauben kultivieren.