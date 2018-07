Pkw mit sieben Personen prallte gegen Hausmauer

Kurz nach 6 Uhr fuhr ein 21-Jjhriger mit seinem Pkw in der Belgiergasse in Fahrtrichtung Westen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich sechs weitere Personen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren in dem für fünf Personen zugelassenen Fahrzeug. Vier Personen saßen auf der Rückbank, ein 20-Jähriger hielt sich während der Fahrt im Kofferraum auf.