Urzeitliches Hügelgrab bei Bauarbeiten entdeckt

Am Weg in die Energiezukunft ist bei den Bauarbeiten für den EVN-Windpark im niederösterreichischen Au am Leithaberge ein Abstecher in die Vergangenheit eingelegt worden: Am Rande des Windparks fanden Archäologen zahlreiche Funde und Spuren von jungsteinzeitlichen (ca. 5000 v. Chr.) und bronzezeitlichen Siedlungen. Darüber hinaus konnte bei den Grabungen auch ein urzeitliches Hügelgrab (ca. 1600 vor Chr.) freigelegt werden.