Urlaubszuschuss: Für Georg geht es in den Süden

Georg Polic leidet an einer seltenen Form von Muskelschwund, die ihn Tag für Tag schwächt. Ein sündteures Medikament könnte dem todkranken Buben den Alltag deutlich erleichtern, allerdings kommt die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) für die Behandlungskosten nicht auf, behandelt werden damit in der Steiermark nur Säuglinge. Seit Monaten schon kämpft die Familie um eine Therapie, bisher vergebens. Für Margit Kundigraber, als Mobile Fotografin bekannt, Grund genug, um eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Dabei wurden 670 Euro gesammelt, die von der Familie in einem Kurzurlaub am Meer investiert werden.