Mutmaßlicher Sex-Strolch ausgeforscht

In Bad Häring kam es in den vergangenen rund vier Wochen immer wieder zu Zwischenfällen am Wander- und Themenweg „Haslacher Moor“. Ein Mann habe sich dort mehrmals verschiedenen Frauen gezeigt - und dabei geschlechtliche Handlungen an sich selbst vorgenommen. Nun konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter ausforschen.