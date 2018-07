Jugendlicher von Percht schwer verletzt

Brauchtum wird in der Steiermark gern gelebt - so auch am 27. November letzten Jahres in Pischelsdorf. Vier Perchtengruppen versetzten das Publikum mit ihren Masken in Staunen. Dabei kam es aber zu einem Zwischenfall: Eine finstere Gestalt versetzte einem jungen Zuseher ein paar Hiebe mit der Rute. „Ihr habt’s eh nix drauf“, soll das Opfer zuvor gesagt haben. Der junge Mann unter der Maske (18) wollte sich diesen Spott nicht gefallen lassen und stachelte einen Kumpanen (25) daraufhin an, den frechen Burschen zu „überwaxeln“. Der wegen schwerer Körperverletzung zweifach Vorbestrafte nahm das offenbar zu ernst, verhaute den Zuschauer ordentlich und packte ihn laut Zeugen am „Krawattel“. Dann stieß er ihn noch zu Boden.