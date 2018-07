25-Jähriger stürzte von Mauer am Grazer Schloßberg

Der 25-Jährige hielt sich gegen 23.55 Uhr mit einem Kollegen im Bereich des „griechischen Tors“ am Schloßberg auf. Als er das Gleichgewicht verlor, stürzte er sieben Meter in die Tiefe. Zeugen verständigten die Rettung und brachten den Verletzten in die stabile Seitenlage. Beim Eintreffen der Rettung war der 25-Jährige ansprechbar, er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Graz eingeliefert.