Lenkerin rammte nach Fahrfehler Arbeiter - tot!

Jeden Tag, erzählte die Frau, fährt sie diese Strecke zur Arbeit. 33 Kilometer, die sie in- und auswendig kennt. Auch jene Stelle, die ihr und vor allem einem Straßenarbeiter am 6. Dezember letzten Jahres zum Verhängnis wurde. Die Mutter zweier Kinder befand sich am Weg nach Hause. Dass sie schneller als erlaubt gefahren sein soll, daran kann sie sich nicht erinnern. Bei einer Verkehrsinsel bemerkte sie einen Lkw, ihm gegenüber Straßenarbeiter in grell-orangen Arbeitsmonturen.