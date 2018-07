„Ölprinz“ baut in drei Gemeinden weiter aus

Wals-Siezenheim, St. Johann und Saalbach - an diesen drei Standorten investiert die Familie Leikermoser wieder kräftig in die Modernisierung der Tankstellen und Waschanlagen. Die drei Baustellen laufen aktuell parallel. Auch das Tanklager in Landeck wird erweitert, um die Skigebiete bestens versorgen zu können. In Saalbach entsteht ein großer Waschpark und in St. Johann wird ein Trockner installiert, den es in Österreich in dieser Form noch nirgends gibt.