Glückliches Ende für arme Tiere auf Gut Aiderbichl

Zwölf tote Schafe, ein verendetes Schwein, mittendrin noch lebende Tiere in teils ärgstem Zustand: Unsere Leser erinnern sich an den schockierenden Anblick, der sich Helfern und Behörde auf einem von Ratten übersäten Hof in Graz-Umgebung bot. Die gute Nachricht: Für die überlebenden Tiere gibt es ein Happy End. Ein wunderschönes Leben im grandiosen Gut Aiderbichl!