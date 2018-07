In Tirol wird zunehmend in die Pedale getreten

Radfahren attraktivieren

Im September wird sich Innsbruck sowieso alles um die zwei Räder drehen - denn da bringt die Straßenrad-WM die Radsportelite nach Tirol. Seit 2016 läuft die Modernisierung des Inntalradweges, welches von der Aufstockung der Mittel durch das Impulspaket des Landes profitiert. „Jetzt treten wir bei der Sanierung noch stärker in die Pedale“, schildert Felipe. Denn der Umstieg auf das Rad bzw. die Nutzung des Rads in der Freizeit soll noch attraktiver werden, so die stellvertretende Landeshauptfrau. Ab nächstem Frühjahr soll es zudem ein Fahrradverleihsystem an öffentlichen Verkehrsknoten geben - aufgebaut durch die Tiroler Landesregierung in Zusammenarbeit mit der Tirol Werbung, dem VVT und der Standortagentur.