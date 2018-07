Landwirtin stürzte bei Fütterung durch Heuluke

Die 60-Jährige wollte gegen 06:30 Uhr in einem Stall Kühe füttern. Dazu warf sie Heu mit einer Heugabel durch eine Öffnung in den darunter liegendem Kuhstall. Dabei dürfte sie kurzzeitig die Öffnung übersehen haben. Die 60-Jährige stürzte rund drei Meter tief ab und schlug auf einem Betonboden auf. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte mit Schulter- und Rippenverletzungen vom Notarzthubschrauber in das UKH Graz geflogen.