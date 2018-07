Roter Gewerkschafter: „Bei uns ist Feuer am Dach“

„Die Leute sind zornig“

Speerspitze der Revolution ist der mächtige Konzern-Betriebsratschef der voestalpine, Josef „Sepp“ Gritz. „Bei uns in den Betrieben ist Feuer am Dach. Die Leute sind nicht nur verstimmt, die sind, höflich formuliert, zornig. Nicht nur auf den Schickhofer, sondern auf alle SP-Mandatare. Wie kann man das Haupt- und Sorgenthema der Arbeitnehmer nur so herunternudeln?“