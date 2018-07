Mit 92 Jahren zu Fuß auf Wallfahrt nach Mariazell

Am vergangenen Sonntag brach Gödl, nachdem er noch ein Einsatzfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Pitschgau-Haselbach gesegnet hatte, mit einer Pilgergruppe zur Gnadenmutter nach Mariazell auf. Vom Ausgangspunkt am Wolfgangikogel schafften es die Wanderer noch am selben Tag bis nach Osterwitz, einem sehr bekannten Marienwallfahrtsort im Bezirk Deutschlandsberg. Am Montag war mit 42 Kilometern bis nach Salzstiegl die längste Tour zu bewältigen. Vom Wetter her hatte es die Gruppe gut erwischt. „Nur auf der Gleinalm hat es ein bisserl getröpfelt“, berichtet Gödl. „Dafür hatten wir am Donnerstag und Freitag Sonnenschein pur.“