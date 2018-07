Eine bunte aber stimmige Truppe

Die gebürtige Hamburgerin, hat sich nach einer klassischen Ausbildung, wie auch Kainar dem Cross-over zugewandt, spielte bis 2012 in der Band Russkaja und begleitete zuletzt auch Wanda auf Tour. Außerdem spielt sie in Nestroys „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ an der Burg. „ Ich bin bunt und liebe es Neues auszuprobieren. Ich bin gespannt was als nächstes kommt.“ Für den Salzburger Percussionisten und Tausendsassa - Kainar spielt gleich in mehreren Bands u.a. The Tiptons oder Sharp 5 - geht es nach den Festspielen gleich weiter. Da gibt er nämlich einen Musik-Workshop für Arbeitslose. Danach geht er mit dem Mulo Francel Quartett auf Tour. Mit dem hat er letztes Jahr gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester eine CD aufgenommen und ist am 21. Juli beim Fest zur Festspieleröffnung in den Kavernen zu hören.