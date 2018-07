Freiwillige retten den steirischen Wandersommer

In anderen Dimensionen bewegen sich Naturfreunde (1550 Kilometer Wanderwege) und Alpenverein (7600 Kilometer). Beide melden aus dem ganzen Land, dass der viele Schnee im Winter für besonders starke Lawinenschäden an den Wegen sorgte - beispielsweise am Grimming, am Eisenerzer Reichenstein oder am Ausseer Zinken. Dazu kamen die Stürme im Herbst und jüngste Unwetter, die heuer ein deutliches Plus an - freiwilliger! - Arbeit fordern.