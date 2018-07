Arbeiter von Stahlträger fast erschlagen

Donnerstag gegen 10.45 Uhr, war ein 27-jähriger Arbeiter in einer Firma in Ötztal-Bahnhof damit beschäftigt, einen 1000 Kilogramm schweren Stahlträger mittels eines Plasmaschneiders zu trennen. Die Stahlträger lagen dabei auf zwei Stahlblöcken. Nach dem Trennen stürzte ein Teil des Stahlträgers von einem der Stahlböcke gegen die Beine des 27-Jährigen. Dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.