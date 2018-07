Staraufgebot in der Stillen Nacht

„Es sorgte 1914 an der Westfront des Ersten Weltkriegs am ersten Weihnachtstag für einen 24-stündigen Waffenstillstand zwischen den deutschen und britischen Truppen. Die Soldaten vereinten sich auf neutralem Boden, stimmten gemeinsam das Lied an, beschenkten sich gegenseitig und spielten sogar Fußball miteinander. Wir haben dieses unglaubliche Ereignis jetzt letztes Wochenende in Kent nach den Tagebuchaufzeichnungen des britischen General Haig nachgedreht - Schützengräben, 200 Komparsen und Originaluniformen inklusive. Jetzt müssen wir die Szenerie noch digital in eine Winterlandschaft verwandeln“, erzählt Schalle, der sich für diese Effekte keinen geringeren als Robin Aristorenas holte, der u.a. schon für „Black Mirror“, „Game of Thrones“, „Der Marsianer“ oder „Interstellar“ arbeitete.