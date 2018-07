Anklage in heikler Politik-Causa liegt nun vor

Ein Jahr vor der jüngsten Gemeinderatswahl sorgte der Fall Pilsner 2014 für viel Wirbel in Leoben. Pilsner wurde wegen des Verdachts der Untreue als Geschäftsführer von drei Gesellschaften, an denen die Stadtgemeinde wesentlich beteiligt ist, zuerst suspendiert und dann entlassen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei begannen zu ermitteln. Pilsner ging auf Konfrontation mit der Bürgermeister-Partei SP und trat bei der Wahl 2015 mit einer eigenen Liste an. Er sitzt seitdem im Gemeinderat.