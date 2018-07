Ein schnarchender Willi und ein Chef, der kocht

So läutet der Wecker in so manchem Zimmer bereits kurz nach Sonnenaufgang. „Oft gehen wir vorm Frühstück noch laufen, damit wir auf Touren kommen“, sagt Denifl. Bettruhe ist erst um halb elf am Abend. „Den Zwölf-Stunden-Arbeitstag gibt’s bei uns also längst“, lacht Franz Josef Rehrl, der sich mit seinen Kollegen neben dem Schanzentraining (vier bis sechs Sprünge pro Tag) auch in puncto Koordination und Ausdauer intensiv vorbereitet.