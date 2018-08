Beauty-Tipps für einen feschen Kirchtag

Fesche Fest-Frisuren

Ob eleganter Flecht-Chignon, trendiger Fischgrätenzopf oder klassischer Haarkranz: Romantische Flechtfrisuren gehören einfach zu einem gelungenen Dirndl-Look. Besonders griffig wird das Haar, wenn es nicht frisch gewaschen ist. Am besten also schon am Vortag waschen. Wer täglich shamponiert, sollte die Strähnen vor dem Flechten mit etwas Haarspray benebeln und, für mehr Halt, etwas Volumenpuder in die Ansätze massieren. Auch eine kleine Toupierbürste kann beim Frisieren sehr hilfreich sein, weil sie blitzschnell Volumen ins Haar bringt.