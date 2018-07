Fit für WM: Bahnhof Seefeld wird wieder angefahren

Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft 2019 in Seefeld steht vor der Tür und die Bauarbeiten schreiten zügig voran. So kann bereits seit Montag der Bahnhof wieder per Zug angefahren werden. Im Rahmen eines Lokalaugenscheines machte sich die Tiroler Landesregierung gestern vor Ort ein Bild von den Baufortschritten.