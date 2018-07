Fehlende Beweise: Freispruch für Brüder

Dass sie es gewesen sein könnten, sei nicht auszuschließen, so die Vorsitzende Martina Pfarrkirchner. Aber: „Alles in allem reichen die spärlichen Beweise bestenfalls für Vermutungen, aber nicht für einen Schuldspruch.“ Sieben Einbrüche in Wohnmobile in NÖ und in der Steiermark war Thema. Tatzeit: 31. bis 8. August 2016. Doch Verteidiger Franz Essl unterstrich: Es gibt keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, nicht mal Fußabdrücke. „Man kann die Brüder nicht automatisch für jeden Wohnmobil-Einbruch verantwortlich machen.“