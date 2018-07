Medizinische Meisterleistung in Graz

Mit einem Husten um die Weihnachtszeit kam alles ins Rollen: „Weil ich ihn zu Ostern noch immer gehabt habe, bin ich zum Arzt gegangen“, wurde der Patient am Montag in einer Mitteilung zitiert. Der Husten lag allerdings nicht an der Lunge, sondern an einem sogenannten Liposarkom, ein Weichteiltumor, der im Fettgewebe entsteht. Der Husten hatte sich gebildet, weil unter anderem die Lunge dem Tumor Platz machen musste.