Gipfelmeer im schönsten Licht

Sonnenauf- und untergang

Von Eisenerz aus marschierte er über das Hochschwabgebiet und die Schneealpe bis in die Heimat Mürzzuschlag. Die schönsten Momente bisher? „Ganz klar: Der Sackwiesensee auf 1414 Metern mit seinem klaren Wasser. Den lieben auch die Einheimischen, weil er noch nicht so überlaufen ist wie der Grüne See in der Nähe. Traumhaft waren auch der Sonnenauf- und -untergang am Hochschwabgipfel. Dazwischen hab’ ich im Schiestlhaus übernachtet.“