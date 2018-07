Schwerer Unfall in Feldbach forderte Todesopfer

Ein 53-jährige Grazer befuhr die LB 66 aus Mühldorf kommend in Richtung Gniebing. Zur gleichen Zeit fuhr ein 18-jährige Lenker auf der LB 66 in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Laut eigenen Angaben kam der 18-Jährige in der Folge von Sekundenschlaf auf die falsche Fahrbahn ab. In weiterer Folge kam es zum Frontalzusammenstoß beider Pkw.