Der Wolf kehrt zurück: „Wir müssen jetzt handeln“

Bei jeder Wolfssichtung oder jedem (vermeintlichen) Wolfsriss, wie etwa im heurigen Frühjahr in Leutschach und Wald am Schoberpaß, hat man den Eindruck: Es herrscht kurz Aufregung. Es melden sich alle möglichen Personen zu Wort. Und dann schläft das Thema wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Die Wölfe werden uns aber in Zukunft noch viel stärker beschäftigen und vor Herausforderungen stellen. Daher haben wir von der „Steirerkrone“ hochkarätige Experten, die durchwegs kontroversielle Ansichten vertreten, zu einer großen Runde an einen Tisch gebeten.