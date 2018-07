Bärig: Hansi Hinterseer dreht auf der Weinstraße

„Kaum zu glauben, dass wir noch nie für Dreharbeiten hier waren“, wundert sich Nils Klingohr, der mit „Interspot-Film“ Hansi Hinterseer seit mehr als 20 Jahren begleitet. Ein „Sommertraum an der Südsteirischen Weinstraße“ wird gerade produziert - und der Gastgeber, eben Hansi Hinterseer, geriet bei unserem Set-Besuch ins Schwärmen. „Unglaublich, welch schöne Fleckerln unser kleines Landerl so hat!“ Und es folgte, was wohl folgen musste. Der Nachsatz: „Es ist bärig!“ Dass bei der Ausstrahlung 2019 die Südsteiermark via ORF und einigen deutschen Sendern ins rechte Licht gesetzt wird, versteht sich von selbst. „Wir haben ja auch viel zum Herzeigen“, versicherten die (stolzen) Touristiker am Dienstag beim Set-Besuch im Weingut Maitz in Ratsch an der Weinstraße. „Stimmt!“, nickte der erdige Kitzbühler - und mahnt: „Die Landschaft, die kleinen Häuschen, die steilen Weingärten - es ist noch so richtig idyllisch. Passt’s guat d’rauf auf, damit das nicht verloren geht.“