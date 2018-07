Hund „Todd“ rettete sein Frauchen vor Schlange

„Er ist ein Held!“

„Für mich ist ‘Todd‘ ein Held. Er hat mein Leben gerettet und dafür seines riskiert“, sagte Paula Goodwin später, als ihr klar war, was an dem Nachmittag wirklich passiert war. Noch vor seiner Besitzerin hatte der Golden Retriever die Schlange im Gebüsch entdeckt, war ohne zu zögern auf sie losgegangen und hatte das Reptil zum Rückzug gezwungen. Dabei hatten die Giftzähne das Gesicht des Hundes gestreift, was zu einer Schwellung unterhalb seines rechten Auges führte.