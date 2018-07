264.071 Tiere: Erneuter Anstieg bei Tierversuchen

Tierversuchsgegner verorten „Schande“

Dass die "Anzahl der 'verbrauchten' Versuchstiere in Österreich abermals stark gestiegen" ist, bewertet der Internationale Bund der Tierversuchsgegner (IBT) am Montag in einer Aussendung als "ungeheuerliche wissenschaftliche Schande". Es sei "offensichtlich, dass der gesetzliche Auftrag, die ethisch und wissenschaftlich umstrittenen Tierversuche zu reduzieren, in vielen Bereichen völlig ignoriert wird", so die IBT-Präsidentin Gerda Matias.