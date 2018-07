Durch Zufall Gesuchter beim Grand Prix verhaftet

Wortgefechte, die in einer Schlägerei endeten, weil auch der Alkohol noch für die nötige „Portion Dummheit“ sorgte. „Völlig normal bei so einer riesigen Veranstaltung. In Summe muss man sagen, dass sich die Leute wirklich gut benommen haben. Einige Sachbeschädigungen waren noch dabei, aber nicht viel mehr“, betonte ein Polizist, der wie viele andere in 12-Stunden-Schichten arbeitete. Einen Zufallsaufgriff gab es bei einer Kontrolle auch: Ein Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, konnte nämlich gefasst werden.