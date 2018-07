Küchenbrand: Kinder weckten und retteten Vater

Auch in Graz brannte Küche

Wenige Stunden zuvor kam es auch in einer Wohnung in der Grazer Prankergasse zu einem Brand. Ein 48-jähriger Nigerianer wollte sich gegen 21.50 Uhr einen Fisch anbraten, dabei geriet das Öl in der Pfanne in Brand. Das Feuer griff auf den Dunstabzug und auf Küchenkästen über.