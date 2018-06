Alarmierend! Das langsamste Handynetz ist in Tirol

Schlechte Versorgung im Gebirge

Und die Analyse der Ergebnisse in Tirol sieht auch nicht allzu rosig aus: Die Bewohner des Tiroler Testsiegers Kufstein zum Beispiel surfen mit 50,65 Mbit/s gerade einmal halb so schnell wie jene in Niederösterreich! „Zudem ist das Gebirge besonders schlecht versorgt. Polling ist mit 5,2 Mbit/s das Schlusslicht im Ranking - und zwar in Tirol sowie in Österreich“, erklärt Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at. Das zweitlangsamste Netz gibt es in Uderns im Zillertal.