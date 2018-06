Ziel-Fahndung führte zum Drogen-Dealer

Wie die Polizei informierte, konnte am Mittwochnachmittag ein per europäischem Haftbefehl gesuchter Deutscher (23) festgenommen werden. Der Zugriff erfolgte im Raum Oberndorf, dort hatte er offenbar einen Bezugspunkt. Dem Mann werden laut Polizeisprecher Hans Wolfgruber „massive“ Suchtgiftdelikte vorgeworfen: „Er soll Rauschgift ein- und ausgeführt und Handel betrieben haben.“ Die Polizei sprach von einer „intensive Zielfahndung“ im Vorfeld. Die Vorwürfe gegen den Mann erhob die Staatsanwaltschaft Traunstein. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde er in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht.