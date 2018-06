Paar ließ fünf schwer kranke Katzenbabys im Stich

Anzeige gegen Halter erstattet

„Pfotenhilfe“-Geschäftsführerin Johanna Stadler ist entsetzt: „Ich habe ja schon viel Negatives im Umgang mit Tieren erlebt, aber so viel Gefühlskälte macht mich fassungslos. Allerspätestens nachdem das erste Baby gestorben ist, hätten die Halter erkennen müssen, dass sie die restlichen zum Tierarzt bringen müssen. Stattdessen ins Ausland zu fahren beziehungsweise nicht einmal die Türe zu öffnen, ist wirklich ein starkes Stück.“ Die „Pfotenhilfe“ hat die Halter daher einerseits wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz - auch wegen der Kastrationspflicht - angezeigt und andererseits wegen Tierquälerei nach dem Strafgesetzbuch, wonach bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe drohen. Auf dem Tierschutzhof der „Pfotenhilfe“ in Lochen in Oberösterreich kann sich die Katze nun von ihrem Trauma und der Operation erholen.