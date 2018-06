E-Bike-Fahrer (81) bei Kollision mit Lkw getötet

Das Unglück ereignete sich gegen 9.30 Uhr in Stams auf einer Gemeindestraße im Bereich einer T-Kreuzung. Dabei kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem von einem 62-jährigen Österreicher gelenkten Lkw und dem E-Bike des 81-Jährigen. Warum genau es zur Kollision kam, steht nicht fest. Alle Reanimationsversuche der Retter verliefen ohne Erfolg. Der 81-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des E Bike-Fahrers an.