Auf idealer Höhe füttern mit der PetTec Doggy Bar

Die stabilen vier Standfüße sowie die Edelstahl-Näpfe mit Gummierungen sorgen dafür, dass nerviges Verrutschen und Klappern der Futternäpfe der Vergangenheit angehören. Sie können die PetTec Doggy Bar stufenlos auf bis zu 54 Zentimeter Höhe einstellen und somit schonend füttern. Durch die hochwertige und moderne Verarbeitung von Edelstahl und Melamin passt die Doggy Bar ideal in jede Küchenumgebung und ist zudem leicht zu reinigen und spülmaschinenfest. Der Zusammenbau ist in unter einer Minute erledigt, wie das Tutorial-Video zeigt. Helfen Sie Ihrem Liebling vom Fußboden auf und füttern Sie ab sofort mit der PetTec Doggy Bar, die für eine schonende Haltung in passender Höhe sorgt.