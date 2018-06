Gourmettempel hat sonntags nicht mehr geöffnet

Das Gasthaus Haberl ist kulinarischer Magnet, der weit über das oststeirische Walkersdorf hinaus Freunde bester Küche anzieht. Nicht aber mehr am Sonntag. „Da hab ich vor ein paar Wochen zugesperrt“, sagt Top-Koch Hans Peter Fink. Warum? „Weil sich meiner Meinung nach das Verhalten der Menschen geändert hat. Heutzutage ist der Alltagsstress für viele so groß, dass sie am Sonntag nur ,schnell’ was essen gehen möchten. Die Zeiten, wo man mehrere Gänge genossen und auch mal eine Stunde aufs Essen gewartet hat, sind am Sonntag meiner Ansicht nach vorbei. Der Trend zum ,schnell-ein Backhendel-holen-und-das-dann-daheim-essen’ hat sich schon in den vergangenen Jahren abgezeichnet.“