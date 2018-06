Lohnen die großen Grazer Visionen?

Wahrscheinlichkeit 0 Prozent - Aus für die „Bienenstock-Garage“

Die hochmoderne „Bienenstock-Garage“ am Eisernen Tor wird nicht realisiert. Das bestätigt der Projektbetreiber Guido Strohecker der „Steirerkrone“. Das Projekt soll in abgewandelter Form an einem anderen Standort in Graz umgesetzt werden. Wo, ist derzeit geheim, weil die Verhandlungen und die rechtlichen Prüfungen laufen. Strohecker: „Alternative Standorte haben mehr Potenzial für private Investoren. Unser großes Thema ist die autonome Ladestation für E-Autos. Magna Steyr und Waagner-Biro sind mittlerweile Technologiepartner.“