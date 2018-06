Zwei Ehrenplätze für Opus im Hard Rock Café

Goldene Schallplatten auf den Wänden der Hard Rock Cafés - in diesem Fall „Live is Life“ von Opus - sind keine große Sensation. Dass aber auch Malereien Eingang in die „heiligen Hallen“ der Gastro-Kette finden, ist eher ungewöhnlich. Der steirische „Rock-Künstler“ Tom Lohner- er arbeitet schon länger mit Hard Rock Café International zusammen - hat Ewald Pfleger, Sänger Herwig Rüdisser, Kurt René Plisnier und Günter Grasmuck unter dem Titel „Opus Pocus“ verewigt. Das sehenswerte Ergebnis wurde kürzlich in Wien enthüllt. Dass Opus nach wie hoch im Kurs steht, belegt der dicht gefüllte Terminkalender: Donnerstag Auftritte beim Stadthallen-Jubiläum in Wien, Freitag Konzert in Deutschlandsberg - und 30. Juni EU-Festakt in Schladming.