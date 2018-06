46-jähriger Steirer starb bei Badeunfall

Ein 46-Jähriger besuchte Donnerstagnachmittag alleine eine Freizeitanlage in Wald am Schoberpaß. Gegen 17 Uhr erlitt er im Wasser einen medizinischen Notfall und trieb regungslos im Wasser. Andere Badegäste holten den Mann ans Ufer und begannen sofort mit der Reanimation. Der 46-Jährige wurde in das LKH Rottenmann eingeliefert, dort starb er in den Nachtstunden.