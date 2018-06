Graz: Freie Fahrt auf der St.-Peter-Hauptstraße

Nur noch am Freitag wird auf der St.-Peter-Hauptstraße in Graz der Verkehr stadtauswärts umgeleitet, am Samstag ist die Hauptverkehrsader im Grazer Osten wieder in beiden Richtungen befahrbar. Die „Hauptstaubzeit“ für Anrainer und Gewerbetreibende ist laut Projektleiter Armin Tripolt (Land Steiermark) vorbei.