Und wieder scheiterten Räuber an Bankomaten!

Eine Nacht zuvor in Lebring zugeschlagen

„Auf Grund von Zeugenaussagen fahnden wir nach einem Auto älteren Baujahres, vermutlich einem Mercedes mit serbischem oder bosnischem Kennzeichen, in dem zwei Männer sitzen“, sagt ein Polizeibeamter. Vermutlich dieselben Täter hatten in der Nacht auf Mittwoch in Lebring einen Bankomaten gesprengt, dadurch aber nicht den Tresor beschädigen können. Sie scheiterten auch in einer Bank in Sinabelkirchen und einem Supermarkt in der Grazer Plüddemanngasse.