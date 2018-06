Reh stürzte in Swimmingpool - Feuerwehr rückte aus

Mittwochfrüh wurde die Freiwillige Feuerwehr Stainz zu einer Tierrettung gerufen: Ein Rehbock war in einen Swimmingpool gestürzt, schwamm darin und sich nicht selber befreien konnte. Nach Rücksprache mit einem anwesenden Jäger wurde das Reh am Krickl (Geweih) gepackt, aus dem Pool gehoben und wieder in die Wildnis entlassen.