Bundes-Millionen für den Grazer Öffi-Ausbau

Mit Superlativen muss man vorsichtig sein, aber in diesem Fall sollte man auch nicht geizen: Dass FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer Graz beim Öffi-Ausbau finanziell unter die Arme greifen will, das darf getrost als Meilenstein bezeichnet werden. Ab 2020 sollen die Öffi-Millionen des Bundes in die Landeshauptstadt fließen - und zwar für den Bim-Ausbau, den Ankauf von E- und Wasserstoff-Bussen und wohl auch für den Bau der Stadtseilbahn.