Therapiehund für erkrankte Schwestern

Hund wird derzeit ausgebildet

Der Diabetikerwarnhund befindet sich noch in Ausbildung, er soll Anfang 2019 der Familie übergeben werden. „Derzeit muss unser Hund noch viele Trainingseinheiten absolvieren“, sagt Maria, die am Gehörloseninstitut arbeitet. Ihre Schwester Hanna besucht die „Wimo“ in Klagenfurt. Der Hund soll vor allem Mama Katharina entlasten, die sich rund um die Uhr um ihre Töchter kümmert.