Große Baustelle fertig: Freie Fahrt in Kindberg

Kindberg ist derzeit einer der Bau-„Hot-Spots“ in der Steiermark, so wird etwa die Ortsdurchfahrt neu gestaltet. Ein Projekt ist nun fertig: Bei der Anschlussstelle Kindberg Ost an der Semmering Schnellstraße (S 6) wurden insgesamt rund 1,2 Millionen Euro investiert und eine Vielzahl von Vorhaben umgesetzt.