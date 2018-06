Eine Milliarde Euro für die steirischen Autobahnen

Auch neue Anschlussstellen sind geplant: In Hengsberg (A 9) baut man bereits, in zwei Jahren soll es in Hart bei Graz (A 2) so weit sein, auch die Halbanschlussstelle Judenburg-Mitte (S 36) ist für 2020 avisiert. Umgebaut werden die Mautstellen Bosruck und Gleinalm (bis Ende 2019); die Autobahngesellschaft Asfinag erweitert zudem ihr Rastplätze-Netz.